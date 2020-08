Szigorú feltételekkel költözhetnek csak be szobáikba a kollégisták

Teljes kapacitással üzemelnek szeptembertől az egyetemi kollégiumok, beköltözhetnek a külföldi hallgatók is, és nem lesz kötelező koronavírus-tesztelés. Óvintézkedéseket viszont bevezetnek, például korlátozzák a vendégfogadást, elkülönítő helyiségeket alakítanak ki, maszkviselést írnak elő, sőt az ELTE magánszállásokat is kínál, hogy csökkentse a zsúfoltságot. A felsőoktatási intézmények azt mondják, nem emelik a kollégiumi díjakat tavalyhoz képest.

Felkészültek az egyetemi kollégiumok, hogy szeptembertől újra fogadják a hallgatókat – írja a Magyar Nemzet. Mint emlékezetes, márciusban a járványügyi intézkedések között az egyik első az volt, hogy azonnali hatállyal kiürítették a kollégiumokat, és néhány külföldi diák kivételével szinte mindenki hazaköltözött. Az új tanévre azonban visszatérhetnek a diákok. Bár lesznek speciális szabályok és óvintézkedések, a felvehető létszámokat nem csökkentik az egyetemek.

A Debreceni Egyetem azt közölte a lappal, hogy az új tanévet a teljes, hivatalos férőhelyszámmal kezdik, nem terveznek kapacitáscsökkentést az esetleges második hullám miatt. Van ugyanakkor forgatókönyvük arra nézve, hogy mi legyen a külföldi hallgatókkal, mint írták, hosszú távra szobákat bérelnek az egyik helyi szállodában, hogy legyen hová elhelyezni azokat a fiatalokat, akik a beutazáskor sárga és piros jelzésű országokból érkeznek. Az egyetem erre a célra 300 férőhelyet kíván bérelni. Jelezték azt is, hogy nem emelik a lakhatási díjakat tavalyhoz képest.

Fertőtlenítik a helyiségeket

A Nyíregyházi Egyetemre is visszatérhetnek a külföldi hallgatók, és szükséges esetén gondoskodnak a hatósági házi karanténra kötelezett fiatalok elhelyezéséről. A fertőzés kialakulásának minimalizálása érdekében a normál, alacsonyabb komfortfokozatú 2+2 ágyas szobákban most inkább 1+1 fő szobabeosztással helyezik el a diákokat, folyamatosan fertőtlenítik a helyiségeket, de a beköltözéskor senkitől nem kérnek igazolást vagy negatív koronavírustesztet. Ezzel együtt kérik a lakókat, hogy felelős magatartásukkal segítsék a védekezés hatékonyságát, valamint tartsák be az egészségügyi megelőző intézkedéseket.

A Soproni Egyetem már szigorúbb, Katona György oktatási rektorhelyettes azt mondta a Magyar Nemzetnek, hogy kéthetes karanténra köteleznek valamennyi külföldről érkező hallgatót. Ettől függetlenül teljes kapacitással üzemelnek a kollégiumaik, fokozott higiéniai előírások betartása mellett, felkészülve arra is, hogy esetleges megbetegedés esetén lehetőség legyen az azonnali elkülönítésre. A rektorhelyettes hozzátette: országos összehasonlításban is kiemelkedő a kollégistáik aránya, a jelentkezőknek általában csak 5-10 százaléka nem jut elhelyezéshez. Az elsőéveseknek azt ígérik: mindenki kap helyet, mivel Sopronban igen magasak az albérleti díjak.

Szájmaszk nélkül sehova

Lesz változás a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (BME) is: a lakószobákon kívül a közös használatú területeken és a közösségi helyiségekben mindenki számára kötelező védőmaszk viselése, a liftekben egyszerre csak egy fő tartózkodhat és az épületekben mindenhol kérik a másfél méteres távolság megtartását. Saját maszkról a hallgatók maguk kötelesek gondoskodni. A kollégiumok területén rendezvények megtartására – további tájékoztatásig – nem lesz lehetőség.

A férőhelyek számában nem tervez változtatást a Műegyetem, de a vendégfogadást szigorúan szabályozzák. A hallgatók kollégiumi időszakonként (nyári/őszi/tavaszi) csak egyetlen vendéget fogadhatnak, akinek az adatait az erre kijelölt formában előzetesen rögzíteni kell a megadott informatikai rendszerben. Újdonság továbbá, hogy a diákoknak beköltözésekor egy kérdőívet kell kitölteniük, amelynek eredménye alapján az intézmény kötelezheti őket PCR-teszt elvégzésére. Pozitív teszteredmények esetén a hallgató csak abban az esetben költözhet be a szobájába, ha kettő, 48 órán belül megismételt negatív teszttel rendelkezik – emelték ki. Mindezen felül itt is nagy figyelmet fordítanak a fertőtlenítő takarításokra, a bejáratoknál kézfertőtlenítő pontokat is kialakítottak.

Külön szabályozás

Speciális óvintézkedéseket hozott az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) is, amely összesen 17 kollégiumot és szakkollégiumot működtet vagy bérel országszerte, ebből 11-et Budapesten. A Magyar Nemzetet arról tájékoztatták, hogy a járványhelyzetre tekintettel – a fővárosi kollégiumokban – szobánként két főre csökkentették az elszállásolható diákok számát, emellett alternatív szálláslehetőségeket is elérhetővé tettek. – A fővárosban a kieső férőhelyeket a magánkollégiumi kapacitások bővítésével és olcsó albérleti lehetőségek biztosításával pótoljuk – írták, hozzátéve: egy csaknem kétszáz fő elhelyezésére szolgáló apartmanházat vettek bérbe a magyar hallgatók számára, a nemzetközi diákoknak pedig egy 500 férőhelyes magánszállást biztosítanak, valamint további 900-1300 férőhelyet kötöttek le kedvezményes áron elérhető szálláshelyeken, így összesen körülbelül 1600-2000 hallgató elszállásolására alkalmas albérleti és magánkollégiumi lehetőség érhető majd el az ELTE-seknek. A bérléshez lakhatási támogatást is nyújtanak, havi húsz-negyvenezer forint értékben. Az alternatív szálláslehetőségek nagy része a belvárosban, illetve jó közlekedésnél található – hangsúlyozták. Kitértek arra is, hogy a kollégiumok közösségi tereinek használatát külön fogják szabályozni, a bejáratokhoz fertőtlenítőket helyeznek ki, és mindenhol gyakrabban takarítanak, az ügyfélszolgálatokat pedig plexifalakkal választják el.

