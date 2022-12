Az aranylabdás csatár már a torna előtt is kisebb sérüléssel bajlódott, Deschamps ennek ellenére nevezte a keretbe. Bár egy nappal a nyitónap előtt ismét megsérült és Madridba utazott, a szakmai stáb nem nevezett a helyére senkit, így a keret tagja maradt.

Mivel időközben a 34 esztendős Benzema megkezdte az edzéseket a Real Madriddal, szóba került annak a lehetősége, hogy nemcsak elutazik az Argentína ellen vasárnap sorra kerülő luszaili fináléra, hanem akár pályára is lép. Az elődöntő utáni sajtótájékoztatón Deschamps-nak szegezték az ezzel kapcsolatos kérdést, a játékosként világ- és Európa-bajnok 54 esztendős szakvezető erre annyit reagált: "nem fogok válaszolni, következő kérdést!"

Deschamps "érzelmes és büszke" pillanatként jellemezte az elődöntő megnyerését, ugyanakkor elismerte: nem volt könnyű találkozó.

"De megmutattuk minőségünket, tapasztalatunkat és csapatszellemünket" - hangsúlyozta Deschamps, aki a döntő megnyerése esetén az olasz válogatottat 1934-ben és 1938-ban is vb-aranyig vezető Vittorio Pozzo után második szövetségi kapitányként duplázhat.

"Minden erőnkre és energiánkra szükségünk lesz, egy nagyon versenyképes csapattal találkozunk, amelyben a sportág egyik legendás alakja, Lionel Messi is ott lesz" - tekintett előre Hugo Lloris, aki 19. vb-mérkőzésével a német Manuel Neuerrel holtversenyben első a kapusok örökrangsorában.

A vasárnapi fináléban a rivális dél-amerikai együttest vezető hétszeres aranylabdást, korábbi barcelonai csapattársát méltatta Antoine Griezmann is.

"Bármely csapat, amely Messivel áll fel, rendkívül kemény ellenfél" - szögezte le.

A bronzmérkőzésen al-Rajjanban szombaton magyar idő szerint 16 órakor Marokkó a legutóbb döntős horvát együttessel találkozik, a fináléra ugyancsak 16 órai kezdéssel vasárnap kerül sor Luszailban.