Négy fordulóval a bajnokság vége előtt a Szombathelyi Haladás 38 ponttal a 11. helyen áll a bajnoki tabellán – hat egységgel előzi meg a legjobb kieső pozícióban tanyázó Pécset. Tehát még nem lélegezhetnek fel a zöld-fehér drukkerek: Jagodicséknak még pontokat kell gyűjteniük ahhoz, hogy bebiztosítsák NB II.-es tagságukat. A Hali a vasárnapi meccs után még megy a Vasashoz, fogadja az Ajkát és utazik Gyirmótra.

A Haladás az utóbbi három fordulóban egy döntlen mellett kétszer kikapott, legutóbb értékes pontot szerezve 1-1-re végzett Pécsett. A vasiaknál sérülés miatt Tarján Patrik és Csonka Bonifác nem játszhat. A Kolorcity-Kazincbarcika tíz-tíz győzelemmel, döntetlennel és vereséggel, 40 ponttal a 9. helyen áll a tabellán. A sárga-kékek tavasszal ötször nyertek, két döntetlent játszottak és öt alkalommal kikaptak. Ha a borsodiak formáját nézzük, akkor az utolsó három meccsük kettőn kikaptak - hazai pályán 1-0-ra a Nyíregyházától és 2-0-ra Tiszakécskén – míg múlt vasárnap Barcikán 1-0-ra legyőzték a Budapest Honvédot.

A Csábi József irányította Kazincbarcikában két korábbi Haladás-futballista, Csilus Tamás és Pinte Patrik is szerepel – utóbbi 8 találatával vezeti a borsodi együttes házi góllövőlistáját. Pinte szerezte a kispestiek elleni győztes gólt is. A KBSC-ben futballozik többek között az NB I.-es múlttal rendelkező, korábbi DVSC-középpályás, Varga József, valamint Pekár László is. Igaz, Varga sérülése miatt nem léphet pályára Szombathelyen. No, és a kazincbarcikai együttes egyik kapusa nem más, mint Király Gábor fia, Király Mátyás. Ősszel 2-2-re végeztek a csapatok Kazincbarcikán, góljainkat Rácz Barnabás (11-esből) és Csonka Bonifác szerezte.

A stadion pénztárai 14 órakor nyitnak.

A forduló további programja. Vasárnap, 17.00: Siófok–Csákvár, Kozármisleny–BVSC-Zugló, Nyíregyháza–Gyirmót FC Győr, Tiszakécske–Ajka, ETO FC Győr–Pécs, Soroksár–Budaörs, Budafok–Szeged-Csanád Grosics Akadémia. Hétfő, 20.00: Budapest Honvéd–Vasas (Tv: M4 Sport).

