Méreg ellen alkohol kis kedvenceinknek

Napi szinten fordulnak meg olyan gazdik az állatorvosoknál, akik kis kedvencük hirtelen jelentkező betegsége miatt azt sejtik, hogy az állat mérgezés áldozata lett.

Többségében végül kiderül, hogy egészen másról van szó. Ha mégis gyanús a dolog, egy aranyszabály létezik: rögtön kérjük állatorvos segítségét. Sajnos akaratlanul is előfordulhat, hogy megmérgezzük négylábú barátainkat: kitesszük a különböző rágcsálók, élősködők elleni szereket, a kutyát viszont nem lehet rávenni, hogy semmit ne egyen fel a földről, főleg ha az még finom is.

Dr. Varjú Gábor, a szombathelyi állatkórház vezetője szerint kellemes ízük miatt a két, kisállatokra legveszélyesebb szer a patkányméreg és a fagyálló. Mindkettőről elmondható, hogy a tünetek csak pár nap elteltével jelentkeznek. Az elsőnél leggyakoribb a bágyadtság, étvágytalanság és a véres vizelet. Ha idejében sikerül megkezdeni a kezelést (hánytatás, a K-vitamin adása és vérátömlesztés), maradandó károsodás nélkül megúszhatja négylábú barátunk.

Az édeskés fagyálló szintén bágyadtságot, görcsrohamokat okoz az állatoknak, akik sokat isznak, de idővel veseelégtelenség lép fel náluk, így elmarad a vizelés. Hamar visszafordíthatatlan idegrendszeri károsodás léphet fel. – A kórházban alkoholinfúziót használunk a probléma orvoslására, de a tünetek enyhítése érdekében akár otthon is „berúgathatjuk” a kutyát.

Azonban fontos, hogy mielőbb forduljunk szakemberhez – mondja az állatorvos, aki forradalmi kezelést vezetett be az ilyen mérgezések gyógyításánál: vesedialízist alkalmaz páciensein, számos kisállat életét mentette már meg így. Veszélyt jelent a csigaméreg is: hatására az állat nyáladzani kezd, tántorog, görcsrohamai lesznek és más mérgezésre nem jellemzően felmegy a láza. Súlyos idegméreg – kis dózisban is végzetes, ellenszere nincs. Mielőbbi hánytatással, infúziós kezeléssel, görcsoldóval menthetőek az ebek, akiket a klinikán altatásban tartanak, míg jobban nem lesznek.