Hétvégén végre jó idő sok napsütés lesz!

Szombaton igazi kirándulóidő vár ránk, de hétfőig tovább melegszik a levegő, akkor már a strandra is érdemes lesz kilátogatni.

Kellemes lesz a hétvége időjárása – mondta Pétervári Tibor, az OMSZ szombathelyi észlelője. Sok napsütés vár ránk a következő napokban. Szombaton 20 Celsius fok körül alakul majd a hőmérséklet, és kicsit megerősödik a keleti, északkeleti szél. Ezen a napon még elszórtan kialakulhat néhol egy-egy lokális zápor is, de számottevő csapadékra semmiképpen nem kell készülni.

Igazi nyári idő

Vasárnapra már enyhe lesz a légmozgás, ekkor már 27 fok körüli értéket mutathatnak a hőmérők. Hétfőn pedig akár a 30 fokot is elérheti a levegő hőmérséklete. Efelett az érték felett beszélhetünk hőségről.

Menjen ki a szabadba!

A hosszú hétvégére tehát érdemes szabadtéri programokat tervezni, eljön a kerti partik, a jó grillezések és a strandolás ideje – mondta a meteorológus. 14-15 órán keresztül élvezhetjük a napsütést minden nap. A jó idő keddig biztosan kitart, jelenleg úgy tűnik, szerdán érkezik egy hidegfront, az hozza majd a csapadékot. Valószínűleg a hőmérséklet is visszaesik 24-25 fokra.

Érdemes figyelni az OMSZ vészjelzéseit is. A rendszer nemrég megváltozott, már más kritériumok esetén adják ki a figyelmeztetést a záporokra és a zivatarokra. Az új szemléletben már a legegyszerűbb dörgés, villámlás esetén is figyelmeztetés, illetve riasztás lép életbe, hiszen már egyetlen villám is veszélyt jelenthet az élet- és vagyonbiztonságra, és nemcsak a hevesebb zivatarokat kísérő viharos szél, valamint jégeső okozhat gondot.

Az új kritériumrendszer megfogalmazása ráadásul érthetőbb lett a laikusok számára is – tette hozzá Pétervári Tibor. Nem árt, ha az ilyen időjárási eseményeket felkészülten várjuk. Autóvezetés közben például egy tapasztalatlan sofőrnek komoly gondot jelenthet, ha hirtelen belehajt egy zivatarba – hozta fel a példát.

Első szintű (citromsárga) jelzés esetén zivatar várható. Ilyen időjárási helyzetekben az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, emellett ehhez esetenként jelentős szél és/vagy jég társulhat. Jellemzően kisebb károk keletkezhetnek, például néhány cserép elmozdul a háztetőkön.

Második szintű (narancssárga színű) jelzést azokban az esetekben alkalmaznak, amikor hevesebb zivatarok várhatók. Ezek intenzitása extrém is lehet, már komoly károk jelentkezhetnek, például a háztetők jelentősebb sérülése.

A veszélyjelzés harmadik szintje (piros) esetén a várt heves zivatarok környezetében a narancs fokozathoz képest nagyobb eséllyel fordulhat elő nagyméretű jég és/vagy szélroham. A jellemző károk komolyak, és nagy területet is érinthetnek.