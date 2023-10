Ezt a szívet melengető jelenséget pedig a színművész is érzi, amelyről a Palikék Világa by Manna Három Igazság című műsorának vendégeként beszélt. Trokán Péter a beszélgetés során mások mellett elmondta, hogy annak idején amellett, hogy országos ismertségre tettek szert a Szomszédokkal, még anyagilag is rendkívül megbecsült helyzetben voltak, ami ma már ritkaság - írta a Ripost.

Sok mindent köszönhettünk Horváth Ádámnak, többek között, hogy azt mondta, ezeket a színészeket meg kell fizetni. Nem azért, mert én gazdaggá akarlak téged tenni, hanem hogy az a munka jó hangulatú legyen. Oda mindenki úgy ment be, hogy jó kedvvel dolgozott. Ma mindenhol kevés a pénz, az embernek megalázó módon ki kell kufárkodnia az olyan gázsit, ami szerintem az én munkámhoz méltó. És akkor rossz kedvvel megyek be

– kezdte a színművész, majd azt is kifejtette, hogy szerinte miért lehetett olyan sikeres a sorozat, aminek az egyik titka a megbecsült színészgárda volt, a másik pedig a széria atyjának tehetsége.