A fenntarthatósági expó elérte legfontosabb célkitűzését, hisz cselekvésre ösztönöz, a visszajelzések szerint ugyanis a látogatók nagy része a kiállítás hatására másként fogja szervezni mindennapjait – jelentette ki Joó István, a Planet Budapest 2021 Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozó lebonyolításáért felelős kormánybiztos vasárnap Budapesten sajtótájékoztatón.

Hozzátette: a megkérdezett látogatók, köztük sok iskolás arról számolt be, az expón látottak után ők is tenni akarnak a környezet védelméért.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) helyettes államtitkára jelezte, vasárnap 17 óráig látogatható még a rendezvény, amelynek ez a zárónapja.

Közölte, továbbra is várja az érdeklődőket a nagyközönségnek szóló pavilon, ahol a legújabb digitális technológiákkal és különböző installációkkal mutatják be például, hogy milyen lesz a jövő otthona, milyen fenntartható forrásból származó élelmiszereket érdemes fogyasztani, illetve információkat tudhatnak meg különböző vízgazdálkodási kérdésekről is.

Joó István a szakmai programokról szólva elmondta, hogy több mint 100 országból érkeztek résztvevők a világtalálkozóra, 10 tudományos panelbeszélgetésen, szakmai tanácskozáson tekintették át, hogy „a fenntarthatóság legfontosabb területein hol tartunk most, milyen kihívásokkal néz szembe a bolygónk, mi pedig bemutattuk nekik azt, hogy Közép-Európában milyen technológiákat, megoldásokat, innovációkat tudunk kínálni”.

Kitért arra is, hogy a Planet Budapest 2021 egyben Közép-Európa legnagyobb környezetipari szakkiállítása is volt. „Ha azt számszerűsítjük, hogy mennyibe került volna a 183 kiállítónak több mint 100 országba kiutazni, hogy bemutassa termékeit, innovációt, az már önmagában is jól mutatja az esemény megtérülési esélyeit” – fogalmazott a kormánybiztos.

Hozzátette, hogy még megtekinthető az a szakkiállítás is, amelyen a visegrádi országok 183 kiállítója mutatja be innovációit az agrárgazdaságtól a vízgazdálkodáson át az energetikáig.

Kérdésre válaszolva elmondta:

mivel többen jelezték, hogy az expó hiánypótló kiállítás, szeretnék, ha valamilyen formában a továbbiakban is elérhető lenne. Gondolkodnak, milyen módon lehet egy állandó kiállítást vagy a gyerekek számára egy állandó kalandparkot létrehozni

- jegyezte meg Joó István.

Borítókép: Joó István, a Planet Budapest 2021 Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozó lebonyolításáért felelős kormánybiztos, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) államtitkára sajtótájékoztatót tart a Planet Budapest 2021 Expón a budapesti Hungexpón 2021. december 5-én.