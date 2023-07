A Kárpát-medence és Magyarország történetének meghatározó korszakairól gazdagon illusztrált ismeretterjesztő kiadványokat publikál a múzeum, és célja az is, hogy a kutatások és a kiállítások tudományos eredményeit és rajtuk keresztül a Kárpát-medence és Magyarország történetét a külföldi közönség is megismerje és elismerje, így sok angol nyelvű kötet is elérhető.