Tudom, hogy a Világbajnokságon is szíved-lelked a pályán lesz. Azért abban is van valami, amit Narus tegnap mondott este: “ Apa, elég meccset játszottál már, most már gyere haza, most rögtön!” Meggyőztem, ha már ennyit kibírtunk, akkor ez a 2 hét már semmi, a lényeg, hogy teljesüljön az álmotok! Hamarosan érkezünk utánad, hogy a lelátóról támogathassunk! - írta bejegyzésében Aryee Claudia Dedei, azaz Tücsi.