Ismét fotókat osztott meg közösségi oldalán a vasi kötődésű Soulwave zenekar új videóklipjük forgatásáról. A "Miattad" című számhoz készülő film forgatását még május elején jelentették be a fiúk, most viszont már egészen konkrét időintervallumot is kaptunk. Ha minden jól megy, a rajongók már a jövőhéten láthatják a Körmendről indult banda új videóját.