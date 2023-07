Aryee Claudia Dedei, azaz Tücsi műsorvezető, influenszer, édesanya és feleség. A mindennapjai sűrűek, folyamatosan úton van, ami lelkileg és fizikailag is megterheli. Ezért időről-időre szüksége van arra, hogy ezektől a feszültségektől megszabaduljon. Így talált rá a hangtálterápiára, ami állítása szerint segített neki megszabadulni a rossz energiáktól - írja a Ripost.

Nagyon régóta, körülbelül 9 éve járok erre a foglalkozásra. Korábban sokszor előjött a pánikbetegségem, ezért kerestem valami alternatív gyógymódot. Így találtam rá a hangtálterápiára. Szerencsére annyira jól működött, hogy soha többé nem tört rám ez a fajta rémület – kezdte Tücsi, aki hozzátette, hogy nagyon sokat segít neki egyensúlyt hozni a mindennapi rohanó életvitelébe. Így könnyebben elengedi azt a sok aggodalmat és azokat az élethelyzeteket, amelyek a feszültségeket generálják.

- Nagyon jól szokott esni, egy-egy meditáció után. Engem mindig ellazít és sokkal nyugodtabb, energikusabb vagyok. Mindenkinek ajánlom, mert nagyon jól ellazítja az embereket, van, akit 5 perc alatt, mást 20 perc alatt. De mindenkit ellazít – mondta lelkesen az édesanya.

Tücsi abba is beavatta a Ripostot, hogy hogyan folyik egy ilyen kezelés. Először a terapeuta beszélget az alannyal, aki elmondja milyen típusú feszültséget szeretne magából kioldani. Majd a gyógykezelés után újra egy beszélgetés következik, zárásként. Tücsi döntést hozott a testi-lelki jólétéért, szeretné, ha ezek a pozitív energiák vennék körbe mindig, így rendszeresen jár hangtálterápiára.

- Havi egy-két alkalommal eljárok hangtálazni. Év elején volt egy kimerültebb időszak, akkor heti kétszer is elmentem. Ha az időm engedné, akkor nagyon szívesen eljárnék többször is, mint heti egy-két alkalom – osztotta meg a műsorvezető.

Tücsi már az otthonába is vásárolt ilyen eszközöket, így a kislányával együtt is élvezhetik ezek gyógyító hatását.

Sokáig szenvedett a pánikrohamoktól

A csillogás és a fény mögött a sztárok is emberek. Sokáig nem nézett szembe Tücsi azzal, hogy mi is vezetett el a pánikrohamaihoz, később azonban megnyílt és felvállalta, mivel is küzdött.

- Pánikbeteg voltam. Egy lelkileg megterhelő közegben éltem, miközben szakmailag végre azt csináltam, amit szerettem volna. Élő híradót vezettem naponta háromszor, egy sportcsatornánál. Szárnyalnom kellett volna, sőt, én szárnyalásként éltem meg, de a tudatalattim sokszor felülírta a közérzetemet, egyre súlyosabb volt a helyzet, sokszor sírva hívtam anyát, hogy meg fogok halni egy-egy pánikroham kellős közepén. Aztán lecsengett, összeszedtem magam és mentem tovább, végeztem a dolgomat – osztotta meg lelkének titkait a családanya.