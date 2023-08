Az idén Gyöngyösfalu, Vassurány, Vép és Salköveskút csapatai küzdöttek faluexatlonon. A Mi kis falunk erőpróbán bálán kellett átugraniuk, botokat gyűjteni. A vizes akadályfutáson egy kiterített ponyván csúsztak végig, bóját kerültek. A sorversenyek mellett a településeket egy 4 tagú titkos zsűri értékelte a sátrak körül kialakított településkép és hangulat, valamint a sportnapon mutatott aktivitás alapján. Emellett a csapatok egészséges ételeket is készítettek, amit szintén értékelt a zsűri. A gusztusos és fitt falatok között láttunk cukkinipogácsás hamburgert, zöldséges tekercset, natúr csirkefalatokat, zöldséges kuszkuszt, kék-sárga sajtos tallért, sárgadinnye-krémlevest és jóféle házi kolbászt is. Összességében a vépiek szerezték a legtöbb pontot, ezzel elnyerve a 2023-as exatlon első helyét. Csapatuk külön egészségsátrat rendezett be erre az alkalomra.

A folytatásban mások mellett akrobatikus rock’n’ roll, Vassurányi Csokor, Sláger Party, és sztárvendégként Vastag Csaba koncertje várta a közönséget.