- Illés Károly, Ágh Ernő, Ferenczy Balázs, dr. Árvai György és Németh Krisztián fideszes jelöltek plakátjait megrongálták Szombathelyen. Illés Károly és dr. Árvai György feljelentést tett. Választás 2024 - ezek a legújabb történések.

Több fideszes képviselőjelölt plakátját is megrongálták Szombathelyen - Választás 2024

Mint arról már tegnap már beszámoltunk Ferency Balázs, a Fidesz-KDNP szombathelyi képviselőjelöltjének plakátjait megrongálták Szombathelyen.

Közben kiderült, más fideszes képviselőjelöltek plakátjai is hasonló sorsra jutottak. Illés Károly is a facebookon számolt be arról, hogy több plakátját megrongálták. Mint írta: "Természetesen a feljelentést megtettem. A térfigyelő kamerákat már vizsgálják. Az okozott kár mértéke jelentős."

Ágh Ernő, Németh Krisztián és dr. Árvai György plakátjait is megrongálták. Dr. Árvai György is feljelentést tett az ügyben.