Léhárt Míra és Polgár Patrik formációja bizonyára nem ismeretlen a vasi zenekedvelők számára. A duó két évvel ezelőtt alakult, idén pedig 51 koncertet adtak már országszerte. A duó tagjai úgy döntöttek, zenekart alapítanak, ehhez Magyar Marcell ifjú ütőhangszerest kérték fel. Marcell már az idei Veszprémi Utcazene Fesztiválon is velük zenélt, akkor még vendégként. – Nem titok, hogy nagyon örülnénk, ha még további hangszeresek is csatlakoznának hozzánk idővel. Persze, emellett a kisebb jellegű egy szál gitáros felállásban is ugyanúgy színpadra állunk, ha arra van igény – fogalmazott Patrik.