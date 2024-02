Az úszásoktatóként megkérdeztük Gergőt, hogyan találta meg az útját az úszásoktatáshoz.

Ausztriában, egy fürdőn dolgozva lehetőséget kapott arra, hogy részt vegyen egy babaúszás tanfolyamon. A kezdeti nehézségek ellenére Kirchknopf Gergő rátalált a víz és a gyerekek közötti különleges kapcsolatra.

Mért hasznos a babaúszás?

A babaúszás pozitív hatásai felbecsülhetetlenek a csecsemők mozgásfejlődésére, és Gergő elkötelezett abban, hogy segítsen a gyermekeknek ezt az életre szóló készséget elsajátítani.

Számos szülő érdeklődik afelől, hogy mikor lenne ideális idő elkezdeni babájukat úszni tanítani. A szakértők szerint a legjobb időpont erre a baba 3 hónapos korának tekinthető, amikor már megkapta a második védőoltását. Az első három hónapban a baba immunrendszere még gyengébb, ezért célszerű ezt az időszakot kihagyni.

Miért éppen 3 hónapos korban érdemes belevágni?

A babaúszás számos előnyt kínál a kicsiknek. A víz nem csak kíméli az ízületeket, de segít a mozgásfejlődésükben is. A vízben való mozgás elősegíti a baba motorikus képességeinek fejlődését, és hosszú távon segíthet a mozgásfejlődésben. Rendszeres úszás segít a babáknak stabilabbá válni, valamint javítja a testtudatukat és egyensúlyérzéküket.

Az úszás pozitív hatásai közé tartozik az izmok erősítése, az immunrendszer megerősítése, valamint a térbeli tájékozódás és a mozgások összehangolása is. Ezek mind olyan képességek, melyek fontosak a gyermek fejlődése szempontjából.

A babaúszásnak tehát több szempontból is pozitív hatása van a kisbabák fejlődésére. Érdemes tehát megfontolni, hogy 3 hónapos koruktól kezdve bevonjuk őket az úszásba ami, nemcsak szórakoztató, de fejlesztő hatású.

Sosem késő elkezdeni az úszást: A szülők felkészülése az első babaúszásra

Bár a legideálisabb időpont a babaúszás elkezdésére a 3 hónapos kortól 6-8 hónapos korig tart, azonban sosem késő belevágni ebbe a tevékenységbe.

Az első órára való felkészülés fontos lépés mind a szülők, mind a babák számára. Az anyukáknak azt tudom tanácsolni, hogy fogadják el a testüket és ne szégyelljék azt, függetlenül attól, hogy éppen milyen életszakaszban vannak. Ez egy csodálatos időszak az életükben. Az anya testközelsége elengedhetetlen a baba számára; érezze a bőrét, pulzusát, hallja a hangját.

Az anya és a baba közötti kötelék erősítése, valamint az élmények megosztása a vízben fontos lépés, hogy emlékezetes és értékes élmény legyen.

Bármilyen életkorban is kezdjük el az úszást, fontos, hogy a szülők is nyitottak legyenek. Az interjú során kitértünk a gyerekek és felnőttek úszásoktatásának fontosságára is. Gergő hangsúlyozta, hogy bár sok szülő aggódik a gyermekük biztonsága miatt, az úszás megtanulása fontos és hasznos készség, ami hozzájárul a gyermek önbizalmának és biztonságérzetének növeléséhez.

A Félelmek Legyőzésének Szép Folyamata

Napjainkban még mindig sok felnőtt küzd azzal, hogy nem tud úszni. Gyakran gyermekkori traumákra és a nem megfelelő úszásoktatásra vezethető vissza. Ezek a félelmek általában az egyik legnehezebben legyőzhető kihívást jelentik, de kitartó munkával ezen a területen is jelentős előrelépéseket lehet elérni.

Ebben a folyamatban részt venni mindig megtisztelő és hálás feladat - mondja Gergő

A felnőttek vízifóbiájának legyőzése nem csak az úszás iránti szeretet és bizalom megerősödését hozza magával, hanem az élet más területein is megnyitja az utat a kihívásokkal való szembenézés és azok legyőzése előtt

Gergő biztató szavai mindenkit megcéloznak:

- Nem kell félni, és nem kell szégyenkezni, ha nem tudsz úszni! Én veled vagyok, és együtt meg tudjuk csinálni!

Az úszásoktatóként eltöltött sok év tapasztalatai azt bizonyítják, hogy senkinek sincs ok szégyenkezni, és bárki képes lehet úszni tanulni.