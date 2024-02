– Jól vagyok, sűrű volt az elmúlt időszak az életemben – mondta mosolyogva a Tündérszépek 2022-es döntőse Hegyi Fanni.

Tündérszépek - Hegyi Fanni azt tanácsolja a jelentkező lányoknak, legyenek természetesek!

– Lediplomáztam a Pécsi Tudományegyetem Szombathelyi Képzési Központjában, dietetikus lettem. Aztán tavaly megvolt az esküvő, férjhez mentem. A szakmámtól kicsit távol kerültem. Már hallgatóként is sokat foglalkoztam a tetoválással, elindítottam saját vállalkozásom, tetoválóművészként dolgozom. Megtudtuk azt is, hogy Fanni egy ideje a fotózással és modellkedéssel is felhagyott.

– Szép időszak volt az életemben, gyakran gondolok is rá, de most más irányt vett az életem – folytatta. – A Tündérszépek fotózásának minden percét élveztem. Kicsit hiányzik az a miliő. Felmerült bennem, hogy a 2024-es versenyre ismét jelentkezem, aztán úgy döntöttem, átadom a lehetőséget másoknak. Mint ismert, a jelentkezőkről – akik kérik – a Vas Népe fotósai készítik el a bikinis, elegáns, illetve utcai ruhás képeket. Tegnapi számunkban egy sminkmester mondta el jó tanácsait a leendő Tündérszépeknek, most pedig Fanni tette ugyanezt.

– Fontos, hogy a lányok legyenek természetesek, adják önmagukat. Mozogjanak, beszéljenek úgy, ahogy azt a mindennapokban teszik! – ajánlja a most jelentkezőknek Fanni.

2024-ben immár ötödik alkalommal indítja útjára a Mediaworks Hungary Zrt. a Tündérszépek országos szépségversenyt, amelyre február 5-étől jelentkezhetnek a Vas vármegyében élő, itt született vagy itt tanuló hölgyek.