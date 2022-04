- A vendéglátóhely mindig is ragaszkodott az alapításkori filozófiához, azaz megmaradtunk családias hangulatú, közvetlen és házias étteremnek – mondja Virágh András, az Öreg Sam üzletvezetője. – Az étlapon is a házias jellegű ételek dominálnak. Van, hogy mindezeket olyan fogásokkal spékeljük meg, mint a Csálinger, azaz a gazdagon töltött rántott hús. Az örök kedvenc, a cordon blue, de sokan kérik a séf kedvencét is. Van heti ajánlatunk is: ilyenkor igyekszünk felhasználni a szezonális alapanyagokat. El kell jönni hozzánk, és meg kell kóstolni az ételeinket. Időről időre kisebb zenés esteket is tartunk, olyankor a vidámságé és egy kis tánccé a főszerep. A ránk gyakran használt "házias" és "családias" jelzőket mi büszkén vállaljuk, és bizonyítani igyekszünk, hogy ezt a stílust is lehet minőségi szinten űzni!

Az üzletvezetővel beszélgetve szóba kerül a Vas Népében meghirdetett Törzshely játékunk is.

- A vendégeinktől folyamatosan kaptuk a visszajelzéseket, és mesélték, hogy ránk szavaztak. Hihetelen érzés volt, hogy ilyen aktívak lettek! Azt mondták: szeretnénk, ha ti nyernétek! – teszi hozzá Virág András. – Mi is nyomon követtük a játékot. Titkon kicsit bízunk benne, hogy mi lehetünk az elsők, és az, hogy mi lettünk a Törzshely játék nyertese, abban az elmúlt húsz év munkáját igazolta vissza.

Virágh András azt mondja, a vendégeknek köszönhető, hogy túlélték a koronavírus miatti nehéz időszakot, mivel folyamatosan keresték őket, átálltak a kiszállításra - de amint lehetett, azonnal újranyitottak. A fejlődés pedig folyamatos náluk. A tervek szerint modernizálják és átalakítják a konyhát, így pedig még gyorsabban kaphatják meg a kiválasztott ételeket a vendégek. A kerthelyiség miliőjét pedig próbálják megőrizni, még szebbé tenni, hiszen sokan "arborétumnak" hívják kedvesen.

A szépen nyíló virágok, növények között igazán jólesik megpihenni, beszélgetni, és közben elfogyasztani a kedvenc ételünket.

Mint arról lapunkban korábban beszámoltunk, február 28-tól 25 napon keresztül zajlott a szavazás a vaol.hu/törzshely oldalunkon, ahol az olvasóink által jelölt kedvenc megyei vendéglátóhelyek mérték össze a népszerűségüket. A „Kedvenc Vas megyei Törzshely megyeszékhely kategóriában” a szombathelyi Öreg Sam Étterem lett a győztes.

A videó, a vaol.hu youtube csatornáján, ITT is megnézhető!