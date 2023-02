A kőszegi vár volt az egyik első hely, ahol párlatot, pálinkát, égetett bort készítettek 500 évvel ezelőtt.A ’60-as évek kutatásai során előkerült egy lepárlóedény – ezzel készülhetett a gyógynövényes párlat –, melynek apropóján többször rendeztek versenyt párlatok és pálinkák készítői számára a Jurisics-várban, ezek adták a Páratlan Párlatnapok ötletét is – elevenítette fel Pócza Zoltán igazgató.

A Városok, Falvak Szövetsége zászlaja alatt indult el a megmérettetés, amelyet az idén is megtartottak, egy nappal farsangfarka előtt. Tizenkét nevezett tétel közül vakpróbával választották ki a jelen lévő polgármesterek a legjobbnak ítélt pálinkát. Az idén a Jagodics pince Irsai Olivér pálinkája nyert. Mint megtudtuk, a győztes nedűből a szövetség reprezentatív alkalmakra, ajándékozási céllal is szerez majd be. A verseny mellett a Városok, falvak szövetségének szakmai megbeszélésére is alkalmat adott a találkozó, és kilátogattak a vendégek a farsangfarkára is.