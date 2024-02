Szendi Péter, a vaol.hu és a Vas Népe fotóriportere látja el hasznos tanácsokkal a Tündérszépe-jelölteket: Vajon hogyan érdemes megjelenni a fotózáson és a versenyen? – Érkezz ápoltan a fotózásra, mosd meg a hajad, és formázd úgy, ahogy kedved tartja! Otthon próbáld fel azokat a ruhákat, kiegészítőket, amelyeket szeretnél a fotózáson viselni, és hozd magaddal azokat, amelyekben a legszebbnek érzed magad! Ne aggódj, a fotózás helyszínén át tudsz majd öltözni! Amiatt sem kell izgulnod, ha van tetoválásod, egyáltalán nem zárja ki, hogy jelentkezz! – sorolja Szendi Péter.

Van folytatás is: – Ne idegeskedj azon sem, hogy nem vagy profi modell, mi segítünk, hogyan állj a kamera elé, de javaslom, hogy otthon te is gyakorolj a tükör előtt, hogy mely mozdulatok az előnyösek számodra. Ne stresszelj, végig profi kezekben vagy, a jókedvet és a szép fotókat garantáljuk! – nyugtat meg mindenkit fotóriporterünk. Sokan neveztek már úgy, hogy előtte még nem álltak profi kamerája elé. Ez nem baj, sőt! A Tündérszépek nemcsak egy verseny, hanem egy élmény is lehet azoknak, akik szeretnének új dolgot kipróbálni, feldobni a szürke hétköznapokat, vagy egyszerűen belelátni a média kulisszái mögé.

Egy ilyen tapasztalás nagyon jól jöhet, és az önbizalomnak is nagyon jót tesz. Gyertek!

2024-ben immár ötödik alkalommal indítja útjára a Mediaworks Hungary Zrt. a Tündérszépek országos szépségversenyt, amelyre február 5-étől jelentkezhetnek a Vas vármegyében élő, itt született vagy itt tanuló hölgyek.