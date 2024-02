Nevezz még most, mielőtt betelnek a helyek

Saját portfólióval is lehet jelentkezni, de profi fotóssal el is készítjük első saját fotósorozatát annak, aki ezt kéri. Komárom-Esztergom vármegye szépségei Vas, valamint Győr-Moson-Sopron hölgyeivel versengenek majd a továbbjutásért. A regionális előválogató április 8-án indul. NEVEZZ MIELŐBB, mert a regionális fordulóba legfeljebb ötven hölgy juthat be. A zsűrizés a jelentkezéssel együtt indul!

Az első, regionális fordulóból három lány jut tovább az őszi, országos döntőbe. A mezőny legmagasabb értékelését kapó, de az ítészek által nem kiválasztott versenyző közönségkedvencként még egy szavazáson megméretheti magát a másik hat régió „szívkirálynőivel”. A központi közönségszavazás nyertese is bejut a 22 fős fináléba.