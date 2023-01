A Covid-járvány óta megsokasodtak a VOSZ vasi szervezete teendői. A nagyszámú hiteligénylés átvétele, annak feldolgozása, valamint az ügyfelek ezzel kapcsolatos kérdéseinek megválaszolása jelentősen megnövelte a tennivalókat. A vasi VOSZ folyamatosan tájékoztatja tagságát a banki-pénzügyi szektor aktuálisan legkedvezőbb lehetőségeiről.

Pályázati tanácsadást, munkaerőpiaci tájékoztatókat, workshopokat szerveznek. Szárnyas János a közelmúltban megjelent TOP100 kiadványunk számára azt is elmondta: a családi vállalkozásoknál a generációváltás kérdése is egyre inkább jelentkezik a Covid óta. Érzékelik, milyen ágazatokban érdemes pályázniuk a kisebb vállalkozásoknak, a válaszuk az: mindig az aktuális európai uniós és magyarországi pályázati kiírások határozzák meg a lehetőségeket. A kormány ágazati szintekre bontva írja ki ezeket, több alkalommal kikérik a VOSZ véleményét is. Optimálisan a minél nagyobb hozzáadott értékű termékek és szolgáltatások dominálnak – a megfelelő információkat tagjaikkal megosztják. Szeretnék, ha bővülne a VOSZ megyei tagsága, ezt kizárólag jó példával, kitartó munkával, a nyilvánosság erejével érhetik el.

Azt is megtudtuk: a vasi vállalkozók helyzete egyre jobb, de még nem lehetnek elégedettek. A zömében a kkv-szektorban dolgozó vállalkozó tagjaik sokszor nem tudják felvenni a versenyt a multinacionális cégekkel. Szeretnék elérni, hogy az emberek még jobban becsüljék meg a hozzájuk fizikailag is közelebb eső vállalkozásokat és vállalkozókat, hiszen velük könnyebb a napi szintű kapcsolattartás, van „arca” munkájuknak. Az elnök a VOSZ megyei szervezetére váró szakmai érdekképviseleti munkájuk fő irányát abban jelölte ki, hogy kiszámítható vállalkozói környezetet lehessen kialakítani az országban, tervezhető jogi-gazdasági szabályozással. Mint mondta, fenn kell tartani a vállalkozások termelékenységét, innovatív megoldásokkal kell segíteniük tagságukat és megoldási javaslatokat kell adniuk a munkaerőpiaci problémákra. Igazi sikertörténetnek nevezte a kis- és középvállalkozások likviditását biztosító hitelkonstrukciót, a Széchenyi-kártya hitelprogramot.

A VOSZ irodai hálózata segítséget nyújt a hitelkérelem csomag összeállításában, majd a szabad bankválasztás keretében az ügyfél dönti el, hogy mely bankba továbbítsák kérelmét. Szárnyas János arról is beszélt, hogy 2022-ben októberig 580 ügyletet fogadtak be, jellemzően likviditási és beruházási típusú hitelfelvétel területen. Ez a szám 2020-ban 350 volt, 2021-ben pedig megduplázódott, ekkor 625 ügyletet továbbítottak. A Széchenyi-kártyának tavaly volt a 20 éves jubileuma, melynek során azokat a sikeres vállalkozókat ünnepelték, akik hitel segítségével vállalkozásukba további lendületet hoztak, sikeresebbek lettek. A VOSZ célja az is, hogy csökkentsék a vállalkozások adminisztratív terheit, a hárommegyés pilotprogramjukat szeretnék majd kiterjeszteni a jelenlegi projektek – Fejér, Komárom-Esztergom, illetve Zala – eredményeinek figyelemebe vételével. Ez Vas megyét is érinti majd, a tervek szerint már 2023-tól kezdődően.

Az adminisztráció optimalizálására a kiemelt GINOP projekt szolgál, mely segíti a kkv szektor digitalizációját, különös tekintettel a mikro- és kis vállalkozásokra. Készül egy minden kkv számára térítésmentesen elérhető virtuális „vezérlőpult”, amely elősegíti a cég mindennapi működésének gazdasági áttekintését, és csökkenti az adminisztrációs terheket. Ezenfelül pedig egy virtuális piactérrel segíti a kkv-k számára az optimális szoftverek kiválasztását. A projekt várhatóan az idei év közepétől elérhető.