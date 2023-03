A baloldal a vérünket akarja

Navracsics Tibor arról is beszélt, ez a pénz jár nekünk, ezért nem kellene ennyit tárgyalni, és biztos benne: jönnek majd újabb kifogások és újabb feladatok. –Az Európai Parlament nem egy különösebben erős, viszont nagyon hangos testület. Ha az európai néppárt velünk szavaz, a baloldal akkor is többségben lesz, ők pedig nem is titkolják: a vérünket akarják. Dobrev Kláráék Magyarországon megbuktak, most Brüsszelből akarják megbuktatni a magyar kormányt – húzta alá a miniszter. Hozzátette: az agrár- és vidékfejlesztési támogatások folyamatosan érkeznek, a helyreállítási alap forrásaira a nyártól számít. Az operatív program pályázatait pedig saját költségvetésből előfinanszírozza a kormány.

Mit hozhat a jövő?

Lovass Tibor a jövő évi Európai Parlamenti választásokról is kérdezte a minisztert. Navracsics Tibor azt mondta, radikális változásokra nem számít. Szerinte arra kár várni, hogy ne legyenek vitáink Brüsszellel, inkább azokat a társnemzeteket kell megtalálnunk, akik történelmük, kultúrájuk révén megértenek bennünket - ilyenek például az írek vagy a portugálok. Egyébként pedig minél több KDNP-s jelölt jut az Európai Parlamentbe, annál többen képviselik a magyar érdekeket. A baloldal emberei a motorjai a magyarok elleni támadásoknak.

– A Kereszténydemokrata Néppártnak történelmi küldetése van - hangsúlyozta a miniszter a frakció jövőjét boncolgató kérdésre. Szerinte a KDNP a világítótorony, amely a mérsékelt jobboldali politikát képviseli, és amely viszonyítási pont tud lenni – a többséget azonban a Fidesszel együtt biztosítja.

Helyi problémákra helyi válaszok

Szombathelyi látogatásán vidékfejlesztési kérdésekben külön interjút adott a miniszter lapunknak. Többek között arra voltunk kíváncsiak: a komplex, többszereplős területfejlesztésből mit profitálhat Vas vármegye. – Szakítunk azzal a hagyománnyal, miszerint a központból határozunk meg a fejlesztési irányokat. Ezzel szemben szeretnénk egy, az eltérő régiók különböző problémáira érzékenyebben reagáló területfejlesztési politikát megalapozni – fogalmazott Navracsics Tibor, majd magyarázatot is adott: - Budapestről nézve, a statisztikai adatokat tekintve a Dunántúl jó helyzetben van, ugyanakkor pontosan tudjuk, a Nyugat-Dunántúlnak is megvannak a maga speciális problémái a közlekedés-infrastruktúrától kezdve a képezett munkaerő megtartásán át a faluk, kisvárosok elöregedéséig. Mindeközben pedig Ausztria felől erős versenyképességi nyomás is mutatkozik: Ausztriában a keresetek nagyobbak, a szolgáltatások színvonala magasabb. Aki Vas vármegyéből jár dolgozni Ausztriába, az sok esetben a saját, magyarországi városától is azt a színvonalat várja el, amivel a határ másik oldalán találkozik. Ezek persze más jellegű problémák, mint amik például Szabolcs-Szatmár-Bereg vagy éppen Békés vármegyében jellemzőek, de ugyanúgy legitim problémák és ugyanúgy meg kell találnunk ezekre a kezelési megoldást. Az egyik legégetőbb a munkaerő elvándorlása: ez már a vállalkozásoknál, adott esetben az intézményeknél, a gazdaságban és a közigazgatásban is problémát jelent. A kormánnyal és az itt élőkkel összefogva meg kell találnunk azt a megoldást, hogy az élhető település egyúttal azt is jelentse: meg tudja tartani a munkaerejét.

Megkérdeztük a településfejlesztési minisztert arról is, megépülhetnek-e a Szombathely jövőjét nagyban meghatározó útfejlesztések: az északi-elkerülő, a várost Kőszeggel, illetve - déli irányba - a Körmenddel összekötő gyorsforgalmi út. Navracsics Tibor szerint két-három éven belül megkezdődhet a tényleges építkezés, de érdemes az addigi időszakot is az előkészítéssel tölteni. - A magyar gazdaság rendkívül ellenállónak bizonyul, de nyilvánvaló, hogy 2023 - részben a háborús helyzet, részben az infláció miatt - sok szempontból komolyabb megfontolásokat igényel: mire adunk pénzt és mire nem, milyen beruházásokat folytatunk és milyeneket függesztünk fel. Az előrejelzések szerint 2024-től már olyan gazdasági ütemet tudunk elérni, hogy a beruházások folytatódhatnak. Ezek a közlekedési infrastrukturális beruházások pedig ott vannak az elsők között - húzta alá.

Szólt arról is, az operatív programokon belül folytatódnak a fejlesztések. A TOP Plusz pályázatok például már több mint felét országosan kiírta pályázatra a kormány előfinanszírozással. Vas vármegyében mintegy 23 milliárd forintot pályáztattak már meg, további 8 milliárd forintot írnak még ki, és lesz még egy 12 milliárd forintos keret, amely a jövőben pályázatok révén szintén elérhető lesz.

Tovább erősödhet a turizmus

Vas vármegye kiváló adottságokkal rendelkezik a turizmus tekintetében, a pandémia majd a megemelkedett energiaárak azonban rányomták bélyegüket az ágazatra. Navracsics Tibor kérdésünkre elmondta: - Valóban óriási vonzereje van a vármegyének a belföldi és külföldi turisták számára egyaránt. Az operatív programokból származó pénzek kifejezetten azokat a fejlesztéseket célozzák, amelyek versenyképessé teszik ezt a szektort akár úgy, mint vállalkozás, akár úgy, mint turisztikai desztináció. Úgy gondolom, hogy ezek a támogatási összegek jól hasznosítva nagyon komoly hozzáadott értéket jelentenek majd a jövőben.

– Azon dolgozunk, azért dolgozunk, hogy a következő fejlesztési ciklus nyertese a vidék (is) legyen – erősítette meg Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter Szombathelyen.