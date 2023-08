– A vásárlók száma nem csökkent, viszont kevesebb áru fogy – foglalta össze vállalkozásának forgalmi adatait Molnár Pál a piacon. A kereskedő szerint az emberek nem tudnak többet költeni annál az összegnél, mint amit tavaly fordítottak zöldség-gyümölcs vásárlásra. A drágulás kézzelfogható, a zöldségek esetében átlagosan 30 százalékkal nőttek az árak a tavalyihoz képest, a gyümölcsnél ez a szám már jóval magasabb, ami köszönhető a rossz időjárásnak is. Molnár Pál hozzátette, hogy emelni kellett az árakon, hiszen senki nem akar veszteségesen működni. Sokan azt gondolják ugyanis, hogy a kereskedők nagy árréssel dolgoznak, de ez egyáltalán nem igaz.

Mint kiderült, a szokásos árunak csak a felét hozza már el a nagykereskedőktől, hiszen az embereknek ugyanannyi pénze van, mint tavaly, amiért értelemszerűen kevesebbet kapnak. A gyümölcsről viszont sokan lemondanak. A tavaly még 700 forintért kínált őszibarack kilójáért idén nem ritka az 1200 forintos ár sem.

Kummer Miklósné azt tapasztalja, a virágért sem tolonganak

Fotó: Szendi Péter

Ugyanez igaz a sárgabarackra is. A görögdinnye viszont kelendő gyümölcs, amiből Molnár Pál kétfélét is kínál. A csíkos dinnye kilója 299 forintba kerül, míg a zöld héjú csemegéért 399 forintot kell fizetni. A burgonya kilónkénti ára 499 forint, a paprika 599 forint, míg a paradicsom ára 699 forintra emelkedett – mondta Molnár Pál, aki szerint ezeknek a termékeknek az ára még tolerálható. A piacon természetesen vannak drágább üzletek is, érdekes módon sok vásárló (nézelődő) fordul meg ezekben az üzletekben is. A virágárusok sem bonyolítanak nagy forgalmat. Kummer Miklósné most évelő növényeket kínál inkább, a termesztéshez nagy energiát igénylő növényeket nem is tudná gazdaságosan eladni. A cserepes virágok árai nem nőttek jelentősen, bár sok növény esetében a szezon még csak most kezdődik.

Néhány keresettebb zöldség és gyümölcs árát az alábbiakban foglaljuk össze.

EZEKET AZ ÁRAKAT LÁTTUK: Karfiol 899 Ft/kg Burgonya 499 Ft/kg Kapor 200 Ft/db Kovászolni való uborka 699 Ft/kg Lecsópaprika 599 Ft/kg Magszegény görögdinnye (magyar) 349 Ft/kg Görögdinnye (magyar) 299 Ft/kg Paradicsom 699 Ft/kg Szőlő 1199 Ft /kg Kígyóuborka 899 Ft/kg Zeller 999 Ft /kg Fejes káposzta 499 Ft/kg Piros káposzta 499 Ft/kg Kelkáposzta 699 Ft/kg Új sárgarépa 799 Ft/kg