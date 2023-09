Gyermekkorunkban családi kirándulással ért fel a Szedd magad – szedtük és ettük a zamatos gyümölcsöt, amíg el nem vásott a fogunk. Mi még tudtuk, hogy az alma nem a kiskereskedelmi láncok polcain, hanem a fákon terem. Jó emlék az is, hogy a ládákba halmozott gyümölcs a pincében, kamrában, időnként átválogatva kiválóan áttelelt. Most is átélhetik a családok az almaszüret élményét: hét közben vagy hétvégi programnak sem utolsó a fáról, saját kezünkkel begyűjteni a friss, egészséges almát, és meg tudjuk mozgatni vele a gyerekeket is.

– A tavaszi fagy volt az első, ami megcirógatta a csonthéjasok virágzását. Az alma nem csonthéjas, de megviselte azt is. Aztán a rendszeres csapadéknak köszönhetően megfelelő méretű lett a gyümölcs. 2021-ben és 2022-ben közel sem volt enynyi eső, így alakulhatott úgy, hogy a termés az idén átlagos, elfogadható – magyarázza a gazda. Mint kiderül, a lisztharmat, a varasodás, a molyok és tetvek a gyümölcs legnagyobb ellenségei, folyamatos odafigyelést és rendszeres növényvédelmet igényel a virágzástól a betakarításig.