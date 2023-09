2023 augusztusában a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat regiszterében 228,5 ezer álláskereső szerepelt, ami több mint 2,5 ezer fővel kevesebb az előző év azonos időszakának adatához viszonyítva. Ez a szám a tavalyi év augusztusához képest 1,1 százalékos csökkenést, a megelőző hónaphoz viszonyítva 0,5 százalékos emelkedést jelent. Az álláskeresők között az augusztusi zárónapon 108,2 ezer férfi és 120,3 ezer nő szerepelt. Vas vármegyében 3681 álláskeresőt tartottak nyilván ugyanekkor – ez 47 fővel több, mint júliusban, de 74 fővel kevesebb, mint az előző esztendő augusztusában. Közülük egyébként 148-an voltak pályakezdők.

Az előző időszak adatait böngészve kitűnik az is: a 2009-es gazdasági válság idején több mint tizenkétezren kerestek munkát ilyenkor Vasban, és a Covid-járvánnyal erősen érintett esztendőkben is jelentősen magasabb volt az álláskeresők száma. A jelentés kitér arra is: a nyilvántartott álláskeresők aránya a gazdaságilag aktív népességhez viszonyítva országos szinten 4,7 százalék volt, a munkavállalási korú népességhez mért relatív ráta pedig 3,6 százalékos értéket mutatott. A legalacsonyabb értékekkel továbbra is Győr-Moson-Sopron vármegye (1,3, illetve 1,1 százalék) rendelkezett, de Vas is a kedvező munkaerőpiaci mutatókkal rendelkező területek közé tartozik. Vármegyénkben az országos átlagnál jobbak ezen mutatók: előbbi 2,8; utóbbi 2,2 százalék. Az üres álláshelyek száma 2826 darabra emelkedett Vasban a múlt hónapban, ezek közül augusztus végéig mindöszsze hatszázat töltöttek, illetve szüntettek meg.