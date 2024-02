Ipari központ lehet Bük

Elöl középen Szijjártó Péter és Ágh Péter, mögöttük dr. Németh Sándor, jobbra Vámos Zoltán vasi főispán - sokat tettek azért, hogy Bük ipari központ lehessen

Megírtuk, a külgazdasági és külügyminiszter pénteki sajtótájékoztatóján kifejtette, hogy a Nestlé ötéves fejlesztési ütemének lezárásaként újabb üzemegységet épít, egyúttal 130 új munkahelyet hoz létre a városban, a termelés jövőre indulhat. A 15 ezer négyzetméteren elterülő gyártósorokról pedig egy év alatt 50 ezer tonna állateledel jöhet le. Így a teljes évi kapacitás eléri a félmillió tonnát. A magyar kis- és középvállalkozások számára jó hír, hogy az alapanyagok jelentős részét helyi beszállítóktól szerzik be.

A miniszter kiemelte: a cég oktatási programját a magyar kormány 193 millió forinttal támogatja.

A bejelentés után megkerestük Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselőjét, valamint dr. Németh Sándor Bük polgármesterét.

Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője lapunknak elmondta: a Bükön zajló fejlesztések nyertese a város, mert hozzájárul az önkormányzat gazdasági erejéhez. Nyertes ugyanakkor a térség is, hiszen komoly víziközmű és infrastrukturális beruházások is történnek. – Köszönettel tartozunk az állateledelgyár munkavállalóinak, hiszen a szakmai elkötelezettségük hozzájárult ahhoz, hogy ismét a büki fejlesztések mellett kötelezze el magát a cég – hangsúlyozta Ágh Péter. – Köszönettel tartozunk a külgazdasági és külügyminisztériumnak, hogy kitartó munkával viszik előre a befektetésösztönzést.

Dr. Németh Sándor, Bük polgármestere személyesen vett részt a bejelentésen. – A magyar kormány, a Nestlé, a büki önkormányzat hármas együttműködésének köszönhető, hogy az anyacég a bővítés folytatása mellett döntött – mondta a városvezető. – Egy ekkora cég jelenléte biztonságot ad városunknak. Igaz, az ország gazdaságának is jelentős szereplője, ugyanis 3000 embernek ad munkát. Közülük több mint 1600-an Bükön dolgoznak. Fontos szempontként hangzott el: az alapanyagok jelentős részét a környékről szerzik be, a rövid szállítási utak révén kevesebb káros anyag kerül a levegőbe. A víziközmű-fejlesztés és az utak előnyeit a bükiek, a környező falvakban élők is élvezhetik. A polgármester szerint Bük Vas vármegye északi, Győr-Moson-Sopron vármegye déli részének meghatározó ipari központja lett.