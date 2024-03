A húsvét kiemelt időszaka a belföldi wellness-szálláshelyeknek, hoteleknek, panzióknak: az iskolai szünettel is megnyújtott ünnepen a fürdők, a várak és a gasztroprogramok a legkeresettebb opciók az utazni vágyók körében. A Vas vármegyei last minute húsvéti wellnessfoglalásra készülők erősen foghíjas kínálattal szembesülhettek már az elmúlt napokban is.

Joo Balázs, egy családi tulajdonban lévő, rábapatyi panzió vezetője elmondta: szálláshelyük a sárvári fürdőtől mindössze hat kilométerre található. Minden szoba megtelt, főként külföldi vendégekkel. Elsősorban csehek és osztrákok érkeznek húsvétkor, de nyáron túlnyomóan a hazai vendégek töltik szálláshelyükön a szabadságukat.

Hasonló a helyzet Sárváron is, ahol már hetekkel korábban telt házat regisztrálhattak. Pusztay Istvántól, a fürdőváros egyik hoteljének tulajdonosától megtudtuk: az ünnepi kiemelt időszakokban különösen népszerű a város, sok család érkezik húsvétkor. Mind külföldi, mind magyar vendégekkel számolhatnak.

A tavaszi szünetben Bük-Bükfürdő is nagyon kedvelt úti célja a pihenni vágyóknak. Népszerű a húsvéti fürdőzés, mutatja ezt az is, hogy több mint három héttel az ünnepnapok előtt már majdnem minden wellness-szálláshelyet lefoglaltak a vasi fürdővárosban. A falusi turizmusban sajnos most nem tapasztalható ez a magas vendégforgalom.

Pedig Gaál Zsuzsanna szalafői portája és a település is bővelkedik látnivalókban. Messzire ellát a tekintet, a kikapcsolódni vágyók idilli helyeken, tanösvényeken sétálhatnak és kirándulhatnak, okkal vált a belföldi turizmus kedvelt célpontjává az Őrség az elmúlt évtizedekben. A szalafői szállásadó tizenöt éve fogadja a vendégeket.

Kérdésünkre válaszolva elmondta: jelenleg csak fél gőzzel, mintegy harmincszázalékos kihasználtsággal üzemelnek, korántsem telt házzal. A hétvégén érkező vendégeik főként párok lesznek – tudtuk meg.