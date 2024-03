Pandémia, háború, energiaválság, infláció – már-már elcsépeltnek hangzik a felsorolás, de az elmúlt esztendők olyan mértékben alakították át a (világ)gazdasági helyzetet, amely mellett annak egyetlen szereplője sem mehet el tétlenül. – A kamara feladata, hogy a mindenkori gazdaságot szolgálja, a kamara a gazdaság önkormányzata, érdekérvényesítő szervezete. A problémákra reagálni kell – mondja elöljáróban Kovács Vince kamaraelnök, majd kifejti:

– A koronavírus-járvány idején elsősorban a munkahelyek megőrzésére, most pedig a mindenkori nyersanyagnak és a megfelelő szakképzett munkaerőnek a biztosítása a legnagyobb kihívás.

Van, amit nem lehet könyvből megtanulni

A szakképzési rendszer működtetésében a kormányzat kiemelt szerepet adott a kamaráknak. A számos ellátandó feladat közül kiemelkedik a duális képzés erősítése, a szakképzési szereplők közötti koordináció, a duális képzőhelyként működő vállalkozások támogatása.

Kovács Vince elmondta: folyamatosan mérik a gazdaság szükségleteit, és az eredményeket egyeztetik az irányítást ellátó minisztériummal. Szerinte Vasban – annak ellenére, hogy van még mit javítani és van hova fejlődni – jó a helyzet. Míg néhány évvel ezelőtt a gimnáziumba és a szakképzésbe jelentkezők aránya 60, illetve 40 százalék volt, addig mostanra a két érték felcserélődött.

– Ez így egészséges. Aki például az egészségügy vagy az oktatás területén, illetve humán szakmákban tervez továbbtanulni, azoknak jó alapot nyújt a gimnázium, de aki műszaki területen vagy a gazdaságban akar elhelyezkedni, annak a szakképzésben való részvétel kikerülhetetlen ma már – véli a kamara elnöke, aki szerint a pozitív fordulat a duális szakképzés elterjedésének is köszönhető.

Rámutatott: csak elméletileg nem lehet például a tetőfedést megtanulni. A tanműhely közepén meg tudják mutatni, hogy miként kell tetőt szigetelni vagy cserepet rögzíteni, de attól, hogy valaki a földön nem szédül, nem azt jelenti, hogy a magasban sem fog. A duális képzés megadja a lehetőséget, hogy ne élesben derüljön ki: megtanulta a szakmát, csak éppen művelni nem tudja.

Béremelés kellene a munkaerő itthon tartásához

A magyar gazdaságnak a legnagyobb problémája a szakemberhiány, és egy darabig ez így is marad. Bizonyos munkaerőt lehet pótolni bizonyos külföldi munkavállalókkal, de elsősorban az volna a szerencsés, hogy a szakképzésből kikerülő munkavállalók vagy a már munkavállalók továbbképzésével oldódna meg ez a probléma.

Vasban – a nyugati határ közelsége miatt – tetézi a helyzetet, hogy a jó tudású fiatalok, amint kikerülnek az iskolából, eltűnnek a piacról, mert külföldre mennek. Kovács Vince úgy látja, ha a hazai bérek a nyugat-európai fizetések 75-80 százalékát elérnék, a döntő többség elgondolkodna és itthon maradna. Vannak már biztató jelek is: a tavalyi volt az első esztendő, amikor többen jöttek haza, mint mentek ki, de még így is több ezer vasi ingázik naponta a munkahelye és az otthona között. A regisztráció nem egyenlő a tagsággal – Természetes, hogy a mindenkori kormányzat döntései nem azonosak a vállalkozások érdekeivel. A kamara feladata egy olyan optimális helyzet kialakítása, amelyben ha ezek az érdekek nem is találkoznak, de a lehető legkisebb mértékben súrlódnak – fogalmaz Kovács Vince.

Majd így folytatja: – A kamarai regisztráció nem egyenlő a kamarai tagsággal, sokan fogalmi zavarban élnek. Míg az előbbi a kötelező és a vállalkozásokra való rálátást bizonyítja, utóbbi lehetőség és egyfajta jogosítványként működik, kedvezményeket is biztosít.

Új elnöke lesz a vasi kamarának

– 2024 a kamarákban is választási esztendő, és úgy döntöttem: 27 év után nem indulok a posztért. Teszem ezt azért is, mert biztosítva látom a szakmai folytatást, másrészt abban bízom, hogy a vérfrissítés új nézőpontot és lendületet hozhat a kamara életébe – fogalmaz Kovács Vince. Végül így zárja gondolatait: ahogy lehetnek ismerősökből barátok, úgy a barátokból is lehetnek csak ismerősök. Nekem szerencsére az előbbiből messze több kijutott az elmúlt közel három évtizedben.