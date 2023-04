Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint felszakadozik a felhőzet, majd általában többórás napsütésre számíthatunk gomolyfelhő-képződéssel. A gomolyok azonban jobban össze is állhatnak, és akár hosszabb időre is eltakarhatják a napot. Néhol előfordulhat zápor, hózápor. Az északi szél sokfelé lesz erős, a Nyugat-Dunántúlon és a Bodrogközben viharossá is fokozódhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 6 és 13 fok között valószínű. Késő estére -1 és +5 fok közé hűl le a levegő.

Az OMSZ egyelőre nem adott ki semmilyen figyelmeztetést Vas vármegyére.

Orvosmeteorológia

A hidegfronti hatás mellett a helyenként megélénkülő, olykor viharossá is fokozódó erős szél és a helyi záporok, zivatargócok miatt tapasztalható légnyomás ingadozás sokaknak okozhat kellemetlenséget. Az olyan általános tünetek mellett, mint a tartós, migrénes fejfájás, ingerlékenység, alvászavar, koncentrációs problémák várhatóan erősödni fognak a krónikus betegségek tünetei is, vérnyomás ingadozás, szédülés jelentkezhet. A korábbi műtéti hegek, csonttörések érzékennyé, fájdalmassá válhatnak. Ajánlott esernyőt, esőkabátot is magunkkal vinni, mert elázás esetén a szél miatt magas a megfázás, felfázás esélye! - írja a koponyeg.hu.