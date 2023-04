Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a Dunántúl nyugati, északnyugati harmadán nagyobb területen maradhat összefüggő a felhőzet, másutt a több-kevesebb napsütés mellett erőteljes gomolyfelhő-képződésre számíthatunk. Több helyen alakul ki zápor, zivatar, a nap első felében főleg nyugaton, északnyugaton tartós eső is előfordulhat. A déli, délnyugati szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében azonban erős lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 12 és 17 fok között várható, de a Dunántúl tartósabban felhős részein ennél alacsonyabb értékek is lehetnek. Késő este 4 és 9 fok között alakul a hőmérséklet.

Annyi pozitívum van, hogy az OMSZ egyelőre nem adott ki semmilyen figyelmeztetést vármegyénkre, de a radarkép nem mutat egyáltalán bíztatót, mint ahogy olvasóink fotói sem vizeinkről, amit folyamatosan küldenek szerkesztőségünkbe. Legutóbb a Rábáról kaptunk felvételt, amik pénteken este készültek.

Forrás: met.hu

Orvosmeteorológia

Kettős fronthatás terheli szervezetünket. A melegfrontra érzékenyekre gyakorol kifejezettebb stresszt az időjárás. Sokaknál jelentkezhet fejfájás, fáradtságérzet, álmatlanság, csökkenhet a teljesítőképességük. A szív-és érrendszeri betegeknél gyorsabbá válhat a szívműködés, emelkedhet a vérnyomás, emiatt is nőhet a vérzésre való hajlam (agyvérzés) és gyakoribbá válhatnak az embóliák, vérrögös elzáródások (szívinfarktus). A megfigyelések szerint a hidegfrontra érzékenyeknél a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő fejfájás alakulhat ki, valamint a stroke kialakulásának kockázata is fokozottabb lehet. Az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet és a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek - írja a koponyeg.hu.