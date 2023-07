Győrbe nagyjából szombaton este fél 8-kor érkezett az eső, ami rövid időn belül változott felhőszakadássá - tudósít a kisalfold.hu.

Lassan mozgó, kiadós felhőszakadással kísért zivatarok indultak be nyugaton, északnyugaton és helyenként az Alföldön is. Rövid idő alatt 30-40, néhol 50 milliméternél is több csapadék zúdult le a Dunántúli-középhegységgel párhuzamosan kialakult zivatarvonalból - írja az idokép.hu.

