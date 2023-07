Vasra citromsárga, tíz vármegyére piros riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat keddre. Ismét nagy esély mutatkozik szupercellák kialakulására, főként az ország déli és keleti felén. A legerősebb viharokhoz nagy méretű, akár 5 centit meghaladó jég, felhőszakadás és károkozó, 100 km/óra fölötti szélrohamok társulhatnak.

Kedden sok lesz felettünk a felhő, a csendes esőt délután záporok, zivatarok válthatják fel, majd szerdán fokozatosan megszűnik a csapadékhajlam.

– Most érdemes lesz szellőztetni, ez alatt a két nap alatt kellemesen felfrissül a levegő – mondta lapunknak Pétervári Tibor, az Országos Meteorológiai Szolgálat szombathelyi észlelője. Az óceáni légtömegek hatására 20-22 Celsius-fok körüli értékeket mérhetünk. Pénteken 27-28, a hétvégén 25-27 Celsius-fok között alakulnak a maximumok, szombaton éjjel van esély kisebb csapadékra is. Úgy tűnik, nem is tér vissza egy jó ideig a kánikula. Augusztus első napjai változékonynak ígérkeznek. A szakember elmagyarázta: ciklon lesz az északi tenger, Dánia felett, az a nyugati országrészbe gyakran csapadékot hoz. Átlag alatt alakulnak a hőmérsékletek: napközben 25, éjszakánként 15 fok körüli értékekkel.