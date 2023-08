Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint reggelig, kora délelőttig az északi megyékben erősen felhős idő várható, és zápor, zivatar is előfordul. Ezt követően csökken a felhőzet és a csapadékhajlam, a nyugati, északnyugati határ kivételével több órára kisüt a nap. Délután újra erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés, ekkor az Alföldön és északkeleten, estétől a Dunántúlon ismét kialakulhat zápor, zivatar. Az északi, északkeleti szél időnként megélénkül, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 37 fok között alakul, északnyugatról délkelet felé haladva várhatók a magasabb értékek. Késő este 20, 27 fok valószínű.

Az OMSZ elsőfokú, vagyis citromsárga riasztást adott ki Vas vármegyére a zivatarok és a felhőszakadás veszélyei miatt is. Előbbinél az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat. Az intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat.

Arról is írtunk, hogy Kőszegen az elmúlt 24 órában, péntek reggelig 22,5 mm csapadék hullott, de a java még hátra van.

Orvosmeteorológia

Erős hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek - koponyeg.hu.

