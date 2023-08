Erőteljes gomolyfelhő-képződés és sok magasszintű felhőzet mellett több-kevesebb napsütésre számíthatunk. Összességében több helyen valószínű zápor, zivatar, néhol heves zivatar is lehet felhőszakadással, jégesővel és viharos széllökésekkel. A Dunántúlon az északi, Kelet-Magyarországon a délies szél lesz élénk, olykor erős zivataroktól függetlenül is. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 33 fok között alakul, de az Északnyugat-Dunántúlon csak 22, 25 fok lesz, míg Szabolcsban és a Hajdúságban 34, 37 fok is lehet. Késő estére 15 és 24 fok közé hűl le a levegő - írja a met.hu.

Ma országszerte alkalmasak a feltételek zivatarok kialakulásához, amelyek dél felől több hullámban érkeznek. A zivatarokhoz általában viharos széllökések (ált. 60-90 km/h), jégeső (jellemzően 1-3 cm) és intenzív csapadék (ált. 10-25 mm) társulhatnak. Napközben a Dunától keletre, valamint a Dél-Dunántúlon előfordulhatnak heves zivatarok is erősen viharos, károkozó (90 km/h-t meghaladó) szélrohamok, illetve akár 3-5 cm-t elérő, néhol esetleg ezt meghaladó átmérőjű jég kíséretében. Ezeken a tájakon az egymást követő zivatarcellákból néhol akár 30-40 mm-t meghaladó csapadék is összejöhet.