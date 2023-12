Várható időjárás az ország területén vasárnap éjfélig

A köd, illetve a rétegfelhőzet napközben főként a Dunától keletre csak lassabban oszlik fel, sőt az Északi-középhegység térségében nagyobb területen egész nap megmaradhat, ezeken a tájakon szitálás, kezdetben esetleg ónos szitálás előfordulhat. Másutt napos, fátyolfelhős idő ígérkezik. Késő délutántól északnyugat felől a kevésbé felhős vidékeken is erőteljes felhősödés kezdődik, és este, késő este az északi tájakon már előfordulhat eső, záporeső is. Egyre több helyen fordulhatnak elő élénk széllökések, sőt az Észak-Dunántúlon meg is erősödik a déli szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet a tartósabban felhős, ködös vidékeken csupán 2 és 6, másutt többnyire 7 és 15 fok között várható. Késő estére többnyire 2 és 9 fok közé hűl le a levegő.