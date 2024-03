A Kőszegi Időjárás Előrejelzés közösségi oldalon arról számolnak be, hogy nagy mennyiségű sivatagi eredetű homok és por van a légkörben, ezt az erős déli, délnyugati áramlás szállította hozzánk is. Szabad szemmel látható, az ég kék színe helyett fehéres az égbolt, és a látótávolság is csökkent.

Nagyon enyhe volt az éjszaka, köszönhetően az erős, Kőszeg környékén többször viharos déli szélnek, csupán 1 órán keresztül volt mérhető 14,2°C, az éjszaka többi részében 16-17 fokot mérhettünk amely egy nyári éjszakán is könnyen elment volna - írják a bejegyzésben.