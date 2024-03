A HungaroMet előrejelzése szerint a Dunántúlon és a középső tájakon erősen felhős vagy borult lesz az ég, másutt hosszabb időre kisüt a nap, a legtöbb napsütés a Tiszántúlon várható. A Dunántúlon és a középső megyékben fordulhat elő eső, zápor, nyugat felé haladva nő a csapadék esélye. Az Észak-Dunántúlon az északnyugati szél megerősödik, időnként viharossá fokozódik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 9 és 14 fok között várható, de a naposabb tiszántúli vidékeken 16, 17 fok is lehet. Késő estére 5, 10 fok közé hűl le a levegő.

A HungaroMet összesen három megyére rendelt el elsőfokú, vagyis citromsárga riasztást, Vas pedig köztük van. A viharos erejű szél okozhat problémát: a várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t.

Forrás: HungaroMet

Orvosmeteorológia

Gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek - írja a koponyeg.hu.

