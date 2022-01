Hétfőn a déli órákban egy busz haladt Szombathelyen, az Ady téren, amikor a buszállomás egyik lámpaoszlopának ütközött. Információink szerint az ütközés nagyon kis erejű volt, inkább csak koccanás, de a teljesen elrozsdásodott, nagyon rossz állapotú oszlop ettől a tövénél eltört és az úttestre zuhant.

Forrás: Horváth Balázs

Szerencsére a balesetben nem sérült meg senki, de az oszlop tulajdonjogának tisztázása miatt egyelőre még délután három órakor is a Petőfi utcára dőlve fekszik a pózna körbebójázva.

Nem csak a kidőlt oszlop, de a tér többi oszlopa is nagyon el van rozsdásodva, ránézésre is rossz állapotban vannak, az áramellátásuk is az oszlopok között kifeszített vezetékkel történik.