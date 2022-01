Van, akinek fél órával előbb kell kelnie, hogy beérjen az iskolába, és beszéltünk olyannal is, akinek minden reggele olyan, mint a szerencsejáték: vagy bejön, vagy nem. Mint ismeretes, január 1-jétől a soproni központtal rendelkező, osztrák többségi tulajdonban lévő Blaguss Agora Hungary Kft. üzemeltetheti a helyi közösségi közlekedést Szombathelyen. Az autóbuszok néhány darabtól eltekintve újak, környezetbarátak, komfortosak.

Olvasóink szerint nem kell fagyoskodni a járatokon, az ülőhelyek kényelmesek, a nagy zaj megszűnt. Egy napi szinten busszal közlekedő hölgy ennek ellenére elégedetlen a szolgáltatással: míg korábban húszpercenként volt járat Herényből a város irányába, most csúcsidőben fél óránként, egyébként csak óránként indul onnan busz.

Meséli: leritkították az indulásokat, a járatok száma szerinte a kétharmadára csökkent. Ahhoz, hogy a fi a beérjen az iskolába, a 7.06-ossal el kell indulnia, a 7.36-ossal ugyanis már elkésik. A kettő közt pedig nincs semmi. – Mit vettek fi gyelembe a menetrend összeállításakor, ha azt nem, hogy nyolc órára oda lehessen érni valahová? – teszi fel a költőinek tűnő kérdést, de hamar kiderül, a gondja nem egyedi.

Egy szintén Herényben élő fi atalember arra panaszkodik: a késések miatt sokat kell várnia, és még akkor sem biztos, hogy felfér a buszra. Előfordult, hogy mentesítő járatot küldött a szolgáltató, de az is kevésnek bizonyult. Szerinte sokkal több csuklós buszra lenne szükség. A jegyváltó automatával is többször meggyűlt a baja: hol nem működött, hol a bankkártyáját nem fogadta el. Egy másik, szintén hölgy olvasónk azt mondja: nem kérdés, hogy szebbek és jobb minőségűek a buszok, de ettől még az átszállásokat össze kellene hangolni. Reggelenként a 30-as buszról kell elérnie a 4H jelzésűt. A korábbiról nagyon sokat kell várnia, a következővel pedig jobb esetben eléri, rosszabb napokon nem azt a járatot, amellyel időben beér a munkahelyére.

Tapasztalt utazó, egy jó adag pozitív gondolkodással megáldva: az elmúlt hetekben már arra is rájött, a sűrű forgalomban melyik megállónál van esélye a csatlakozásra. Ennek azonban nem így kellene működnie. Korábban például a vasútállomásnál át tudott szállni a 6-os jelzésű járatra is, de az megszűnt, akárcsak az 5-ös jelzésű, amelyet a Blaguss közösségi oldalán olvasható kommentek szerint sokan hiányolnak. „Az 5-ös busz elvétele nagy hiba volt… A 25-ösön kívül a könyvtár felé nincs semmi… Az is óránként egyszer” – írta az egyik kommentelő. „A lányom, aki a Premontreibe jár egész héten lekéste a 14.37-es vonatot a 30Y-os busszal.

Amíg volt 5-ös járat, volt felszállási lehetőség a Savaria Nagyszállónál, ami közelebb van az iskolához, és pár perccel előbb is indult a járat” – jegyezte meg egy csalódott édesanya. A téli szünet utáni napokban sok gyermek nem ért be becsengetésre. – A reggeli kettő, vagy maximum három 30Y-os járatra hogyan szálljon fel a Herman-, az oladi és a Bolyai-iskolába járó gyerekek nagy része? – kérdezte egy másik hozzászóló.

A kommentekből kiderül az is, az 5-ös és a 3-as járat kiiktatása miatt reggel iskolába menet annyira zsúfolt a 30Y-os járat, hogy az Órásháznál már alig, vagy egyáltalán nem lehet a gyerekekkel felszállni, a következő járattal azonban nem érnek be 7 óra 45 percre az iskolába. Miután több olyan információt is kaptunk, hogy diákok elkéstek az iskolából azért, mert a szombathelyi tömegközlekedésért felelős szolgáltató buszai késve érkeztek, levélben fordultunk a Szombathelyi Tankerületi Központhoz.

Fodor István igazgató tájékoztatása szerint a fenntartásukba tartozó intézményekből nem érkezett a diákok késésére vonatkozó problémajelzés. A közösségi oldal szerint a Blaguss folyamatosan figyelemmel kíséri a lakossági megkereséseket, hozzászólásokat, több járat munkarendjét módosították, és várhatóan még ebben a félévben felülvizsgálják a H jelzésű járatok indulási idejét. Az elégedetlen utasok száma azonban aligha csökken. Volt, aki egyenesen a városvezetést tette felelőssé. „Amikor a Blaguss benyújtotta, hogy öt csuklós autóbusszal kívánja lebonyolítani a helyi forgalmat, egyértelmű volt, hogy az kevés lesz. … Ezeket önöknek tudni kellett volna, és jelezni a szolgáltató felé, ezzel sok reklamációt megspórolhattak volna!” – adott hangot felháborodásának az egyik hozzászóló.