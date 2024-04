A negyeddöntőben a címvédő, alapszakaszgyőztes Falco sima három győzelemmel lépett túl a Honvédon – utoljára április 19-én játszott. Míg a ZTE alaposan megszenvedett a Debrecennel, öt mérkőzésig húzódott el az egyik fél három megnyert meccséig tartó párharc – a ZTE 3-2-re gyűrte le a DEAC-ot, még szerdán is pályára lépett. Nem vitás, hogy a pihentebb, valamint jobb erőt képviselő Falco futott neki esélyesként a párharcnak. Parádés hangulat, szinte telt ház fogadta a csapatokat.

Az első négy kosár négy tripla volt a hazaiak részéről, igaz, közben két zalai hármas is beesett – alaposan bekezdtek a csapatok. A Falco erős tempót diktált, jól védekezett, remekül lepattanózott, gyorsan, pontosan fejezte be a támadásait. Amikor a zalai kispad időt kért, már 13 ponttal vezetett a házigazda (6. perc: 20-7). Hiába, nem sikerült belassítani a Falcót – száguldott tovább a szombathelyi gárda. Olyannyira, hogy villámgyorsan átlépte a 20 pontot a különbség (8. perc: 28-7). Osztálykülönbség volt a csapatok között! A játékvezetők megkönyörültek a vendégen, dobhatott néhány büntetőt a ZTE, így a negyed végére azért benézett 20 pont alá (31-13). A második negyedet pedig triplával nyitotta a vendég – próbált meccsben maradni. De a Falco higgadtan, csapatként játszott, kézben tartotta az irányítás, és rutinos módon biztos távolságban tartotta ellenfelét (13. perc: 36-18). Küzdött becsülettel a ZTE, de egyszerűen nem tudott mit kezdeni ellenfelével – és csendesen ismét 20 pont fölé kúszott a különbség (16. perc: 45-21). Jöttek a triplák is – tombolt a közönség. Szinte minden támadását kosárral zárta a felszabadultan, nagy kedvvel játszó házigazda. Nehezen bírták a feszültséget a vendégek: Ona Embo „támadta meg” Benkét – a 18. percben, 55-28-as állásnál... A játékvezetők nem foglaltak állást, mindkét játékos kapott egy technikait.... Mindez nem zavarta meg a Falcót, a nagyszünetig 29 (!) pontos előnyt épített ki magának (20. perc: 57-28) – tulajdonképpen eldöntve ezzel a meccset. Ráadásul úgy gázolta el ellenfelét, hogy egyik kulcsjátékosának sem kellett megszakadnia...