Csütörtökön délután Körmenden a Hunyadi utca egyik háromemeletes társasházához riasztották a tűzoltókat, ahol az egyik földszinti lakás konyhájában keletkezett tűz. A tűzoltók nagy erőkkel érkeztek a helyszínre, kiderült, hogy a gáztűzhely sütő része gyulladt ki, a lángok pedig átterjedtek a sütő környezetére is. A tűzoltók eloltották a lángokat és két gázpalackot is kihoztak a lakásból. Szerencsére nem sérült meg senki, de a házban az áramot is ki kellett kapcsolni, mivel a vezetékek is károsodtak.

Forrás: Horváth Balázs