Gázvezetéket vágott át egy munkagép pénteken délelőtt Tokorcson, egy Erzsébet utcai családi háznál. A celldömölki önkormányzati tűzoltók sugárfedezet mellett elzárták a főcsapot, és megszüntették a gázszivárgást, majd átadták a területet a szolgáltató szakembereinek - tájékoztat a részletekről a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Közúti balesethez riasztották a vasvári önkormányzati és rábahídvégi önkéntes tűzoltókat a délutáni órákban Rábahídvég külterületére, ahol két személyautó ütközött össze. Az egységek áramtalanították a járműveket, majd a rendőrségi helyszínelést követően megtisztították az utat a kifolyt üzemanyagtól. A műszaki mentés idejére félpályás forgalomkorlátozás volt érvényben az érintett útszakaszon.

Avartűzhöz riasztották a tűzoltókat ugyancsak pénteken Borgátára, a Béke utcába. A mintegy hat négyzetméteren égő lángokat az egyházashetyei és köcski önkéntes tűzoltók két vízsugár segítségével oltották el.

Erős gázszagot érzett, és rosszullétre panaszkodott a bejelentő a kőszegi, Zrínyi Miklós utcai otthonában, ennek okán riasztották a tűzoltókat szombaton hajnalban. A helyi önkormányzati egység méréseket végzett a helyszínen, amelyek kimutatták a gáz jelenlétét a lakásban, ezért értesítették a gázszolgáltató szakembereit.

Berendezési tárgyak kaptak lángra egy sárvári, Alkotmány utcai lakás konyhájában szombaton reggel. A negyedik emeleti lakásban a konyhában található berendezéseken túl a gázcsőből kiáramló gáz is lángra kapott, valamint a helyiségben található gázcsap is megsérült, tömítése kiégett. A tűz mintegy tíz négyzetméternyi területet érintett. A sárvári hivatásos tűzoltók légzőkészülékben közelítették meg a helyszínt, egy vízsugárral eloltották a lángokat, majd a további izzás megszüntetése érdekében hőkamerával is átvizsgálták a területet. A lakás tulajdonosát a mentők kórházba szállították.

Forrás: Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Egy kútba esett kutya kimentéséhez is kérték a tűzoltók segítségét aznap kora délután. Borgátán, egy Kossuth utcai családi ház udvarán található, 6-8 méter mély kútba zuhant a család házi kedvence, akit a sárvári hivatásos tűzoltók dugólétra segítségével kiszabadítottak mély fogságából, és sértetlenül adtak vissza gazdáinak.

Forrás: Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Egy személyautó bal hátsó részénél csaptak fel a lángok vasárnap délután Sárváron, a Vágóhíd utcában. A járműben négyen utaztak, akik még időben elhagyták a kocsit, nem sérültek meg, és két porral oltó készülék segítségével eloltották a lángokat. A sárvári hivatásos tűzoltók egy gyorsbeavatkozó sugárral megszüntették a további izzást, parázslást.

Három személygépjármű volt érintett abban a közlekedési balesetben, amely hétfőn délelőtt történt Szombathely belterületén, a Semmelweis utcában. A helyi hivatásos tűzoltókat is a helyszínre riasztották, akik a biztonság érdekében átvizsgálták az autókat. A járművek üzemanyagtartálya nem sérült meg, olaj nem folyt az úttestre, és áramtalanításra sem volt szükség.