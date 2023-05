Bogdán Jenő tűzoltó őrmester 1997 óta a Kőszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagja, 2012 óta pedig a Szombathelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltója.

Jenő életében, mint elmondta, a hivatástudata mellett mindig is ott volt a történelem, a hagyományőrzés szeretete is, amit nem mindennapi hobbijában tud kiélni, civilben ugyanis egy hagyományőrző bandérium tagja. A hagyományőrzés szele 2007-ben, a Kőszegi Ostromnapok idején csapta meg először, azóta töretlen a szeretete és a lelkesedése ebbe az irányba is. Az ostromnapokon lehetősége volt megismerkedni a megfogalmazása szerint profibb csapatokkal, amelyek profizmusa, felszereltsége és közvetlensége lenyűgözte őt.