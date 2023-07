Több rejtélyes tűzeset is történt a napokban a burgenlandi Vulkapordányban (Wulkaprodersdof) és a település környékén. Július 20-án este egy asztalosműhely teteje égett. A tűzoltók már ekkor is szándékos gyújtogatásra gyanakodtak. A következő napokban pedig sorra kapták a riasztást az égő kerítéshez, szalmabálákhoz, tartótűzhöz, de még egy minikönyvtárrá átalakított telefonfülke is égett. Kisebb tűz volt a Vulka (Wulka) patak partján is.

A rendőség szó szerint forró nyomon indult a tettes felkutatására. A nyomozás eredményesnek bizonyult, vasárnap letartóztattak egy 31 éves férfit. Elfogásakor egy szalmabálát akart felgyújtani. A bíróság hétfőn rendelte el az előzetes letartóztatását. A férfi tizenegy esetet vallott be. Ez a szám a valósában több lehet, ugyanis több, főleg kisebb tüzet az arra járók eloltották – írta az ausztriai közszolgálati média.

A Korne Zeitung a tudósításában felidézte, a férfit egyszer már bíróság elé állították. 2015-ben, Szárazvámban (Müllendorf) több tüzet okozott, szándékosan. A bíróság akkor felételes börtönbüntetésre ítélte, egyúttal gyógykezelésre is kötelezték.