A Varázslatos Természet nevet viselő kisállat kiállítás Vasvárra érkezett, a Nagy Gáspár Művelődési Központba. Kicsik és nagyok nézegethettek és akár simogathattak is nyuszikat, tengerimalacokat, csincsillákat. A kistestű hüllők - például gekkók vagy a leguán – is képviselték magukat, a bátrabbak akár egy madárpókkal vagy siklóval is megismerkedhettek. Az érdeklődőknek lehetőségük volt megfigyelni ezeket az állatokat, tanulni az életmódjukról és a természetvédelem fontosságáról.

Pókokkal is ismerkedhettek a bátrabbak

Forrás: Nagy Gáspár Művelődési Központ