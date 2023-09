Bajba jutott kirándulónak segítettek a celldömölki önkormányzati tűzoltók a Ság hegyi Tájvédelmi Körzetben, Celldömölk közelében. A túrázó a gyalogútról lecsúszott és beszorult egy fatörzs alá. A tűzoltók mentőkötél és kéziszerszámok segítségével kiszabadították a vállsérülést szenvedő túrázót, felvitték a gyalogútra és elszállították a mentőautóhoz – a hírt a vasi katasztrófavédelem közölte szombaton reggel. A celldömölki Kráter Önkéntes Tűzoltó Egyesület pedig a következő információkat tette közzé közösségi oldalán: „Közel tizenkét órát töltött egy fa alá szorulva egy bajba jutott férfi a Ság hegyen.” Mint írták: „Egyesületünk 7 óra 24 perckor kapta a riasztást, miszerint egy férfi segítségért kiabál a Ság hegyen. A celldömölki önkormányzati tűzoltóság egységével, valamit a rendőrséggel és a mentőkkel felkutattuk a bajba jutott férfit, aki a turistaútvonalon megbotlott, majd az erdős meredek hegyoldalon közel tíz métert csúszott, és egy bokros, fás területen egy kidőlt fa alá szorult.” Az egyesület közölte azt is: „A sérültet kiszabadítottuk a fa fogságából, a hegyoldalról biztonságos területre vittük és a mentőknek átadtuk. A mentést nehezítette a szakadó eső és a meredek, csúszós talaj. Úgy tudjuk, hogy a bajba jutott férfi súlyosan megsérült, és a testhőmérséklete is nagyon alacsony volt. Vigyázzatok magatokra és egymásra is!” A vulkanikus eredetű Ság hegy páratlan látnivalókat kínál a turistáknak, a bazaltbányászat révén keletkezett kráter valóságos földtani múzeumként mutatja a geológiai változásokat – nem véletlenül forgattak itt több kalandfilmet, de fantasyt is –, a hegynek önálló flórája és faunája van. A turistáktól pedig kiemelten nagy óvatosságot kíván.