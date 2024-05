„Műszaki dokumentáció alapján, a megmunkálandó anyag ismeretében megtervezi az adott alkatrész hagyományos szerszámgépen való gyártását, meghatározva az ehhez szükséges gépeket, eszközöket és technológiai adatokat. A szerszámgépen beállítja a forgácsolási jellemzőket. CNC (számítógép által vezérelt) megmunkáló gépeken, gyártósorokon szakszerűen használja a munkadarabot befogó- és továbbító eszközöket. Programot ír és tesztel egyszerűbb alkatrészek CNC gépen történő gyártására. Hagyományos vagy CNC gépen alkatrészeket gyárt. A kész munkadarabok méreteit ellenőrzi, a mérés eredményét dokumentálja” – ez olvasható a szakma ismertetésében, amelyet azoknak a fiataloknak ajánlanak, akik szeretik a gépeket, érdeklődnek a forgácsolás és az egyedi termékek előállítása iránt.

A 18 éves Kincső 7.-8. osztály táján döntötte el, hogy a forgácsolás lesz a jövője. – Édesapám esztergályosnak tanult, dolgozott is a szakmában. Nemrég váltott, de maradt ugyanúgy a „vasas” területen. Szerbiában, Kishegyesen éltünk – sokat láttam, hogy a két kezével dolgozik: hegesztett, kapukat csinált a szomszédoknak. Én is ezt akartam: a két kezem munkájának eredményét látni. Apa odaengedett bennünket a hegesztőpajzshoz, és nem csak a két bátyámat, engem is. Ötödik osztályos korom óta lakunk Szombathelyen, a Derkovits Gyula Általános Iskolába jártam. Egyértelmű volt, hogy a Puskásba jelentkezem – meséli, hozzátéve, hogy az iskolában minden a számításai szerint alakult, a szülei és a testvérei pedig roppant büszkék rá. Édesapja a hagyományos esztergálásban még tudott neki segíteni, de amint a CNC-forgácsolásra tértek a tananyagban, már nem. A kérdésre, hogy mit szeret leginkább a forgácsolásban, úgy felel: – Amikor megírok egy programot, először szimulációval tesztelem – mindig öröm, ha azt látom, hogy pontosra sikerül, ha szép a felület.

Kádas Kincső az esztergagépnél – a szakmai képzésük az első évben a hagyományos gépeken folyik, a 3. évben kezdik el a CNC-t

Forrás: Unger Tamás

Kovács Ferenc szakmai oktató, munkaközösség-vezetőnek jó véleménye van tanítványáról: szorgalmas, sokat fejlődött, szerinte meglepően jól teljesít, és reméli, hogy a májusi vizsgák is ezt igazolják majd.

Sokat változott a szakma. Az első NC-vezérlésű szerszámgépek már az ’50-es évek közepétől jelen voltak, a CNC gépek megjelenése pedig forradalmi változást hozott. Régen embert próbáló, férfias szakmának számított a forgácsoló, de most már kis túlzással emberi kéz érintése nélkül valósulnak meg folyamatok. A gépek körül tiszta környezet van. Az anyagmozgatás még mindig része a munkának, de minden gép mellett adott a logisztikai rendszer – a daru, egyebek, illetve robotok szolgálják ki a gépeket, mondja Kovács Ferenc. További példával illusztrálja a változást: – Az 1920-as években az USA-ban 108 darab hengerfejet munkáltak meg egy óra alatt – ahhoz 162 gép kellett. 1940-ben már csak hat gépre volt mindehhez szükség. 1952-ben egy gép már 137 darabot csinált. Manapság a mesterséges intelligencia hódít teret.

Annak idején esztergakést köszörültünk, ma lapkát cserélünk. A köztudatba mindez még nem került be annyira, hogy lányok is jelentkezzenek, pedig biztatjuk őket is. Kreativitás, önállóság, felelősségtudat, csapatban való együttműködés, precizitás, problémamegoldó képesség – ezek szerepelnek a kompetenciaelvárások között. A diákok az első évben gépészeti alapképzést kapnak. Az első év az ágazati alapvizsgával zárul, utána kezdhetik a második évet. A továbbiakban a külső képzőhely biztosítja a gyakorlati képzést, illetve az elméleti képzés egy részét is a duális partnerek vállalták át: a tantárgyak egy részét ott oktatják. A szükséges gépeket, amelyeken tanulnak, az iskola és a duális képzők tudják megadni. Kincső esetében például a Schaeffler, ahol Kovács Mihály az oktatója.

Azt már Kincső teszi hozzá, miután lejár a diák munkaszerződése, továbbfoglalkoztatják. Szeptemberi kezdéssel számol gépi forgácsolóként. Beszél a továbbtanulási elképzeléseiről is: CNC-programozói tanfolyamot végezne a cégnél vagy esti tagozaton érettségit adó képzésre iratkozna be.

Iskolájuk elkötelezett híve a duális képzésnek, hangsúlyozza Vöcsei Imre igazgató. A fiús szakmát választó lányokhoz visszatérve annyit mond: jellemzően néhány fordul elő egy-egy szakmában. A gépi forgácsolón kívül villanyszerelő és járműfényező tanulójuk is végez majd jövőre. Megegyezünk, hogy feltétlenül visszajövünk.