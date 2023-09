Ahogy korábban portálunkon is beszámoltunk róla, a Vas Vármegyei Főügyészség gondatlanságból elkövetett emberölés vétsége miatt emelt vádat idén augusztusban a 2021 októberében történt tragédia miatt. Egy férfi jó szívvel készített gombapörköltet a saját kertjükben talált ehető lila pereszkének nézett gombákból a családi ebédre Kemenesháton. Valójában azonban mérgező pókhálós gomba került az asztalra. Az elkövető másnap gombamérgezés miatt kórházba került, ahonnan saját felelősségére távozott, majd az ezt követő nap a vádlottal együtt a sértettet is kórházba szállították a mentők gombamérgezés miatt, ahol az idős sértett elhunyt - számolt be az esetről a Ripost is.

A történtekről tudósító TV2 Tények megkérdezett egy gombaszakértőt, aki szerint a tragédia elkerülhető lett volna, ha a kertben talált gombát bevizsgáltatja a férfi. Hazánkban ugyanis csaknem 4 ezer gomba található, és nem könnyű megkülönböztetni azokat, nehéz egyből tudni, melyik ehető, melyik nem. A tünetek sokszor csak néhány nappal később jelentkeznek, az ember életét pedig sokszor csak akkor tudják megmenteni, ha egyből orvoshoz fordul.

A férfit, aki 2021-ben véletlenül megmérgezte az apját, akár 5 év börtönt is kaphat.