Ebben a kereszteződésben és a közelben lévő Faludi Ferenc utcánál is sok hasonló baleset történik, ugyanis az autókkal szemben a bicikliseknek van elsőbbsége. A Kassák Lajos utcában emiatt néhány méterre egymás után két stop tábla is ki van téve, az első stop táblánál gyakorlatilag egyetlen autós sem áll meg. Korábban is felvetettük már, hogy a biciklisek testi épsége érdekében és a kereszteződés biztonságosabbá tétele miatt a bicikliútra kellene elsőbbségadás kötelező táblát tenni, ezzel nagyon sok baleset megelőzhető lenne.