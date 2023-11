A tényállás szerint a vádlott, aki a 90 éves édesapjával közösen lakott egy Vas vármegyei falu családi házában – a ház udvarában az általa szedett és lila pereszkének vélt, de gombaszakellenőrrel meg nem vizsgáltatott, valójában mérgező pókhálós gombából és három darab ajándékba kapott vargányából 2022. október 1-én gombapörköltet készített, amelyből a sértettel együtt ettek. A vádlott másnap gombamérgezés miatt kórházba került, ahonnan saját felelősségére távozott, majd október 3. napján a vádlottal együtt a sértettet is a mentők a szombathelyi kórházba szállították gombamérgezés miatt, ahonnan a sértettet 2022. október 4-én egy budapesti kórházba vitték, ahol 2022. október 12-én elhunyt.

A sértett halála a pókhálós gomba okozta gombamérgezés miatti vese- és májelégtelenség következtében kialakult vérkeringési elégtelenség miatt következett be. A gombamérgezés és a sértett halála között közvetlen okozati összefüggés áll fenn. A sértett halála azért következett be, mert a vádlott az általa gyűjtött és ténylegesen nem ismert fajtájú gomba – mérgező pókhálós gomba - szakellenőrrel történő vizsgálatát elmulasztotta, és az ebből készített ételből adott a sértettnek is, aki gombamérgezést szenvedett.

Az ítélet jogerős - közölte a Szombathelyi Törvényszék.